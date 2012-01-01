Москвичам назвали главные космические достопримечательности столицы

12 апреля 2024 года Россия отмечает 63-летие первого полета человека в космос. Столица может похвастаться огромным количеством достопримечательностей, связанных с достижениями страны за пределами Земли. В День космонавтики Москва 24 рассказывает о самых интересных из них.

Московский планетарий

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Одно из главных космических мест города – Московский планетарий. Он старейший в России и один из самых крупных в мире. Диаметр его купола составляет 25 метров, а общая площадь – 1 000 "квадратов". Планетарий состоит из большого звездного зала, где легко можно почувствовать себя космонавтом и увидеть максимально точную проекцию неба, а также малого звездного зала, 4D-кинотеатра и Музея Урании, который посвящен истории учреждения.

Кроме того, здесь есть большая обсерватория с уникальным 300-миллиметровым телескопом и другие площадки, где получится узнать массу интересного о Вселенной.

Адрес: улица Садовая-Кудринская, дом 5, строение 1.

Музей космонавтики

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Останкинском районе Москвы расположены сразу три важных достопримечательности – монумент "Покорителям космоса", Аллея Космонавтов и Музей космонавтики.

Сначала появился монумент: он был открыт в 1964 году, в седьмую годовщину успешного запуска советского искусственного спутника Земли. Памятник представляет собой ракету, взлетающую и оставляющую за собой серебристый шлейф. В его создании активно участвовал и сам конструктор-ракетостроитель Сергей Королев: именно он предложил облицевать часть скульптуры отполированными титановыми пластинами, которые отражают небо.

В 1967-м рядом с монументом появилась Аллея Космонавтов. В том же году там установили первые памятники советским ученым-ракетостроителям и героям-космонавтам, а к 2017-му количество бюстов увеличилось до 14.

И наконец, к 20-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос в стилобате памятника "Покорителям космоса" открылся Музей космонавтики. Он разделен на восемь выставочных залов, его коллекция насчитывает свыше 96 тысяч экспонатов. Наиболее значимый из них – скафандр "СК-1". Именно в таком Гагарин и совершил первый в истории человечества полет в космос.

Адрес музея: проспект Мира, дом 111.

Мемориальный дом-музей Сергея Королева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Недалеко от монумента "Покорителям космоса" находится и мемориальный дом-музей академика Сергея Королева. Он прожил в этом месте шесть лет, вплоть до своей смерти в 1966 году.

Сейчас в доме-музее можно увидеть личные вещи Королева, фотографии, письма, научно-техническую и художественную библиотеку, мебель, предметы быта.

Все сохранилось так же, как и при жизни конструктора.

Адрес: улица 1-я Останкинская, дом 28.

Павильон "Космос" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Весной 2018 года завершилась масштабная реконструкция павильона "Космос". В отреставрированном здании заработал музейный комплекс мирового уровня – центр "Космонавтика и авиация". Это огромное выставочное пространство, посвященное отечественным достижениям в этой сфере.

В залах можно увидеть уникальные образцы техники, в том числе макет первого искусственного спутника Земли, полноразмерный макет станции "Мир" и капсулу Юрия Гагарина – спускаемый аппарат корабля "Восток-1". А также свыше двух тысяч редких архивных фотографий и документов.

Адрес: проспект Мира, 119, площадь Промышленности, павильон 34.

Памятник Юрию Гагарину

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Памятник первому человеку в космосе был установлен 4 июля 1980 года на одноименной площади на Ленинском проспекте. Место было выбрано неслучайно – именно здесь Гагарин въехал в город из аэропорта Внуково, чтобы сделать доклад в ЦК КПСС об итогах своего полета.

Монумент изготовлен из титана – металла, который используется при создании космических кораблей. Фигура Гагарина устремлена ввысь, а длинный постамент символизирует старт ракеты.

У подножия памятника находится копия спускаемого аппарата корабля "Восток". На шаре можно увидеть литую надпись: "12 апреля 1961 года советский космический корабль "Восток" с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос, – гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин".

Адрес: площадь Гагарина.

Космическая прогулка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А узнать биографию первого человека в космосе и разом увидеть знаковые космические локации поможет прогулочный маршрут "Поехали": он появился на портале "Узнай Москву" в марте 2024 года и приурочен к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Путь проходит через Аллею Космонавтов, где установлен бюст Юрия Алексеевича, а также Музей космонавтики.

Далее участникам предлагают посетить Красную площадь – именно здесь с трибуны Мавзолея Гагарин выступил перед многотысячной толпой, которая встречала его после полета. Вечером того же дня в Георгиевском зале Кремля Леонид Брежнев вручил первому летчику-космонавту СССР звезду Героя Советского Союза и орден Ленина.

Также маршрут включает в себя Дворец пионеров на Ленинских горах, куда Гагарин ходил в детстве, и одноименный памятник на Ленинском проспекте.