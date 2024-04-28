Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 8 новых станций метро

В Москве благоустроят территории возле шести станций Троицкой линии, станции Сокольнической линии и станции "Достоевская". План работ опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Воздушные линии электропередачи уберут под землю, старые фонари поменяют на современные светодиодные. Также заменят остановочные павильоны, сделают парковки для автомобилей, велосипедов и самокатов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.