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Новости

28 апреля, 16:15

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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 8 новых станций метро

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 8 новых станций метро

Собянин сообщил, что соединяющий Южную рокаду и МСД участок готов на 70%

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В Москве благоустроят территории возле шести станций Троицкой линии, станции Сокольнической линии и станции "Достоевская". План работ опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Воздушные линии электропередачи уберут под землю, старые фонари поменяют на современные светодиодные. Также заменят остановочные павильоны, сделают парковки для автомобилей, велосипедов и самокатов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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