Три транспортных узла продолжат развивать в Москве

В Москве продолжат развивать три транспортных узла – это городской вокзал Тимирязевская, станция "Хорошевская" и пересадочный комплекс "Селигерская". Благодаря этому у пассажиров появятся новые комфортные маршруты и сократится время пересадки между разными видами транспорта.

Известно, что строители монтируют пешеходную галерею у Тимирязевского вокзала. Кроме того, специалисты завершают создание транспортного узла "Селигерская", где уже построили здание конечной станции автобусов и обустроили разворотную площадку.

Подробнее о важности развития инфраструктуры рядом с городскими вокзалами – в эфире телеканала Москва 24.