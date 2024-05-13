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13 мая, 07:15

Транспорт

Три транспортных узла продолжат развивать в Москве

Три транспортных узла продолжат развивать в Москве

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В Москве продолжат развивать три транспортных узла – это городской вокзал Тимирязевская, станция "Хорошевская" и пересадочный комплекс "Селигерская". Благодаря этому у пассажиров появятся новые комфортные маршруты и сократится время пересадки между разными видами транспорта.

Известно, что строители монтируют пешеходную галерею у Тимирязевского вокзала. Кроме того, специалисты завершают создание транспортного узла "Селигерская", где уже построили здание конечной станции автобусов и обустроили разворотную площадку.

Подробнее о важности развития инфраструктуры рядом с городскими вокзалами – в эфире телеканала Москва 24.

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