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16 апреля, 00:40

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"Мой район. Новости": станция "Коммунарка" Троицкой линии готова более чем на 50%

"Мой район. Новости": станция "Коммунарка" Троицкой линии готова более чем на 50%

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Станция "Коммунарка" Троицкой линии готова уже более чем на половину. На данный момент строители монтируют инженерное оборудование. Все элементы декора формой и цветом будут напоминать живую природу, чтобы подчеркнуть близость станции к лесопаркам. Для удобства пассажиров ее оборудуют лифтами.

К зиме МЦД-3 полностью оснастят поездами "Иволга" последней модели. На московских диаметрах уже курсируют 19 таких составов. Они практически полностью спроектированы и произведены в России.

Москву накрыла "барическая пила". Так называются резкие суточные колебания атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, всю неделю оно будет то повышаться, то понижаться.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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