Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В первый день недели, 15 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 9 до 11 градусов, по области – от 7 до 12 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами могут быть порывы скоростью 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 3 градусов, а в Подмосковье – до 1 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что на предстоящей неделе Москву накроет "барическая пила". Так, атмосферное давление будет составлять от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

Синоптик также предупреждал, что на этой неделе в столице выпадет месячная норма осадков – до 37–38 миллиметров. По данным специалиста, интенсивные ливни пройдут вечером 18 апреля и ночью – утром 19 апреля.