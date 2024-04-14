Синоптик Тишковец предупредил москвичей о дождях на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Месячная норма осадков – до 37–38 миллиметров – выпадет в Москве на предстоящей неделе. Об этом РИА Новости заявил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его информации, интенсивные ливни пройдут в ночь на 15 апреля (выпадет 10 миллиметров осадков), вечером 18 апреля (5,8 миллиметра) и ночью–утром 19 апреля (18,9 миллиметра). Самым сухим днем окажется вторник, 16 апреля, добавил синоптик.

Специалист отметил, что из-за предстоящего похолодания есть вероятность того, что к дождю начнет примешиваться мокрый снег, который будет сразу таять. Это может случиться вечером 15 апреля и днем 19 апреля, когда ожидается самый холодный день, уточнил Тишковец и сказал, что в ночь на 20 апреля в столичный регион могут вернуться заморозки: в Москве будет от 0 до 3 градусов, а в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Более того, продолжил синоптик, 14–15 апреля ожидаются слабые магнитные бури. В середине дня 15 апреля прогнозируется штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду, а на западе Центральной России порывы могут достигнуть 17–22 метров в секунду.

Также 15 апреля основные дожди пройдут ночью и вечером, температура воздуха не превысит 11 градусов, днем 16 апреля будет 10–15 градусов тепла, ночью 17 апреля пройдут наиболее интенсивные ливни, а днем ожидается 8–13 градусов. Во второй половине дня 18 апреля прогнозируются обложные дожди, температура воздуха днем – 6–11 градусов. А 19 апреля дождь будет идти ночью и утром, в течение суток температура будет 3–8 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал Тишковец.

Однако в субботу, 20 апреля, благодаря влиянию антициклона распогодится. Воздух после полудня начнет прогреваться до 13–18 градусов, такой же характер метеоусловий ожидается и 21 апреля.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин допустил, что в апреле в Москву могут вернуться заморозки. С его слов, не исключено, что такой характер погоды будет наблюдаться в конце второй – начале третьей декады месяца.