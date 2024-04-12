Синоптик Позднякова исключила возвращение летнего тепла в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям столицы не стоит надеяться на возвращение летних температур на следующей неделе. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Возвращения 20-градусного тепла на следующей неделе мы не ожидаем", – отметила синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" С понедельника, 15 апреля, и до середины недели преобладающая температура днем будет где-то 8…15 градусов.

Специалист также рассказала о погоде в городе в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, температура воздуха ночью составит 5...7 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 13...15 градусов. Однако даже такие показатели все равно превышают температурную норму для апреля, уточнила Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин допустил, что в апреле в столицу могут вернуться заморозки. По его словам, не исключено, что такой характер погоды будет наблюдаться в конце второй – начале третьей декады месяца.

