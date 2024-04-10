Пик половодья прошел в столичном регионе

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Пик половодья в столичном регионе уже пройден, а уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден", – объяснил он.

По оценкам экспертов, паводок должен продлиться еще одну или две недели. При этом плавное наполнение водохранилищ продолжается, а их объем находится на уровне многолетних значений. Бирюков напомнил, что власти заранее подготовились к весеннему разливу и регулярно мониторили запасы снега в различных местах.

В частности, специалисты проводили различные мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Для этого, по словам заммэра, власти утвердили специальный регламент, зафиксировав там зоны ответственности разных служб и определив алгоритм действий при половодье.

"Предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации", – уточнил Бирюков.

Общая площадь водосборной территории всех 15 водохранилищ региона в составе Москворецко-Вазузской и Волжской систем составляет более 50 тысяч квадратных метров, заключил заммэра.

О возможном весеннем разливе в начале марта предупреждал губернатор Московской области Андрей Воробьев. 1 апреля столичные власти уточняли, что угрозы подтопления Москвы нет.

Уже 5 апреля представитель МЧС сказал, что период половодья завершился в столице и в Подмосковье. Эту информацию 9 апреля подтвердил синоптик Роман Вильфанд. По его данным, вода спадает, но в некоторых районах в будущем возможны локальные поднятия уровня паводка.