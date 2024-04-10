Синоптик Ильин не исключил отдельные периоды заморозков в апреле в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Весна наступила, но не исключаются отдельные периоды заморозков, которые могут вернуться в Москву в конце второй – начале третьей декады апреля, когда ночью воздух будет остывать до нуля градусов. Также температура может перейти к слабоотрицательным значениям, сообщил в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Он отметил, что 11 апреля в столице ожидается около 20 градусов тепла, при этом 12 и 13 апреля максимальная температура будет 15 градусов, а 14-го – около 14 градусов. Также 12 и 14 апреля ожидаются осадки, к выходным давление будет падать. По его данным, в воскресенье давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

В начале следующей недели, продолжил синоптик, снова похолодает, температура воздуха будет до 13 градусов тепла, прогнозируются дожди.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры воздуха. Предупреждение будет действовать до 14:00 12 апреля. Ожидается, что температура превысит норму на семь градусов.