Температура в воскресенье в Москве может вернуться к норме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 14 апреля, может вернуться к климатической норме, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в субботу минимальная температура составит плюс 5–7 градусов, а днем ожидается 13–15 градусов, что выше нормы на 2–3 градуса. При этом сохранится западный ветер.

В воскресенье температура будет еще ниже – в ночные часы около 4–6 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 13–14 градусов, отметила синоптик.

Она добавила, что в выходные погода будет менее комфортная, поскольку атмосферное давление будет ниже нормы, регион окажется под влиянием циклона. В субботу местами пройдет небольшой дождь, в воскресенье он будет интенсивнее.

В среду, 10 апреля, в Москве ожидается до 22 градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров поднимутся еще выше – до 23 градусов. В связи с этим в регионе может быть побит суточный рекорд тепла.

До этого стало известно, что теплая погода в Москве в начале недели сменится холодной 12 апреля. Температура воздуха в городе ночью упадет до 3–8 градусов, а днем она составит от 11 до 16 градусов. В пятницу также возможен дождь.