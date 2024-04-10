Температура до 22 градусов ожидается в Москве 10 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве 10 апреля может подняться до 22 градусов тепла, сообщается на сайте "Метеовести".

"Столичный регион окажется под влиянием северной периферии антициклона. Облаков в небе над регионом станет меньше, туманы постепенно рассеются, а вероятность дождей будет близка к нулю, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев", – указывается на сайте.

Синоптики спрогнозировали, что в Московской области будет до плюс 18–23 градусов. В результате в регионе может быть побит суточный рекорд тепла, установленный в 2008 году. Тогда эксперты зафиксировали 21,1 градуса.

Также специалисты отмечают, что в среду будет дуть юго-восточный ветер от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление будет слабо расти и превысит норму, составив 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Росгидрометцентре сообщали, что в этот день в столице будет переменная облачность с температурой от 21 до 23 градусов, что несколько выше оценок "Метеовестей". По данным синоптиков, столбики термометров на территории Подмосковья могут достигнуть значения в 24 градуса.