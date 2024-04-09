09 апреля, 21:56Общество
В Москве выпало 1–2 мм осадков за 9 апреля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве выпало 1–2 миллиметра осадков за день вторника, 9 апреля. Больше всего дождей зафиксировали на севере и северо-востоке Подмосковья, где установили 5–7 миллиметров влаги, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Особняком стоит Дмитров – он получил 11 миллиметров дождя, или почти треть (32%) от месячной нормы апреля", – подчеркнул он.
В столичном регионе гроза прогремела только в Волоколамске, указал метеоролог.
Синоптик отметил, что существенные осадки были замечены в Тверской области, где выпало 22 миллиметра, что составляет 67% от нормы апреля. В Торжке выпало 23 миллиметра влаги.
Ранее москвичам пообещали грозу и дождь вечером 9 апреля. Вместе с тем синоптики прогнозировали ветер со скоростью 15–17 метров в секунду и местами сильный дождь.
Из-за непогоды городские службы перевели в режим повышенной готовности. В Москве на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
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