Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь и гроза ожидаются в Москве с вечера вторника, 9 апреля, до утра среды, 10 апреля, сообщает столичный главк МЧС РФ.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях выпустил Росгидромет. По его данным, погода ухудшится с 19:00 9 апреля до 07:00 10 апреля.

Прогнозируются кратковременный дождь, местами сильный, гроза и порывистый ветер со скоростью 15–17 метров в секунду. Кроме того, утром 10 апреля в отдельных районах ожидается туман с видимостью 300–800 метров.

В связи с непогодой МЧС призвал автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

По его словам, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дали указание привести в готовность источники аварийного питания.

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 апреля, в Московском регионе ожидается дождь. Местами сохраняется вероятность появления грозы и ветра с порывами до 15 метров в секунду.

До этого стало известно, что теплая погода в Москве в начале недели сменится холодной 12 апреля. Температура воздуха в городе ночью упадет до 3–8 градусов, а днем она составит от 11 до 16 градусов. В пятницу также возможен дождь.

