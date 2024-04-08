Синоптик Ильин предупредил о похолодании в Москве 12 апреля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Похолодание в Москве ожидается в конце текущей недели, с 12 апреля. Об этом в беседе с RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в понедельник, 8 апреля, ожидается теплая и хорошая погода до 21 градуса, а по области температура поднимется до 22 градусов.

"Ветер сегодня юго-западный. Завтра (9 апреля. – Прим. ред.) в Москве облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем будет 19–21 градус, ветер западный", – рассказал Ильин.

В среду, 10-го числа, будет без осадков от 21 до 23 градусов днем и от 8 до 10 – ночью. В четверг в столичном регионе могут пройти дожди, а столбики термометров днем в городе покажут 15–20 градусов и ночью – 8–12 градусов.

Уже в пятницу, 12 апреля, температура ночью упадет до 3–8 градусов, а днем она составит от 11 до 16 градусов. При этом 12-го числа еще пройдет небольшой дождь, добавил собеседник издания.

Ранее портал "Метеовести" рассказал, что температура в понедельник в столичном регионе будет в районе 18–20 градусов, а по области она прогреется от 16 до 21 градуса. До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал, что на текущей неделе жителей столицы ожидает июньское тепло. Однако уже 12 апреля столбики термометров покажут 12–17 градусов днем.