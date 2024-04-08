Гроза и сильный ветер придут в Москву 9 апреля

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Во вторник, 9 апреля, в столице местами ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова подтвердила, что первая в этом году гроза может пройти в Москве 9 апреля. С ее слов, в этот день столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта с волной, из-за чего в вечернее время сформируется кучево-дождевая облачность и увеличится вероятность грозы.

Синоптик добавила, что грозы в апреле бывают в среднем раз в один-два года. В некоторых российских регионах вероятность этого погодного явления превышает 70%, подытожила Позднякова.