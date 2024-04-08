Снег в столичном регионе окончательно растает до конца недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров на территории столичного региона должен полностью сойти до конца текущей недели, к 14 апреля. Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Остались только кое-где островки снега в лесах, но они уже тоже к концу недели сойдут", – уверен он.

Активному снеготаянию будет способствовать очень теплая погода, которая установилась на территории Москвы и Подмосковья. В частности, уточнил синоптик, на текущей неделе столбики термометров могут достигать 23 градусов тепла.

Он напомнил, что высота снега в столице в этом году превышала полметра. По данным на середину марта, высота сугробов на метеостанции ВДНХ была в 1,5 раза выше нормы, а на станциях в Тушине и у МГУ составляла от 55 до 56 сантиметров.

Ранее Вильфанд указывал, что на неделе с 8-го по 14-е число ожидается погода, свойственная календарному июню. Тепло будет и ночью. Во вторник, среду и четверг, 9, 10 и 11 апреля, столбики термометров в ночное время покажут до 10 градусов.