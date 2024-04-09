Синоптик Вильфанд: пик половодья в Московском регионе прошел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе уже прошел пик половодья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, сейчас наблюдается фаза спада, при этом в отдельных районах еще будут локальные повышения уровня воды. Причина – в прогнозируемых осадках.

Вильфанд пояснил, что из-за дождей, которые накроют столичный регион вечером 9 апреля, на отдельных реках Московской области возобновится рост уровня воды. Он также сообщил, что снег в лесах еще есть, но из-за теплых температур к концу недели он сойдет.

"Так что в целом пик половодья прошел, но отдельные повышения еще будут", – сказал синоптик.

Ранее сообщалось, что дождь и гроза ожидаются в Москве с 19:00 9 апреля до 07:00 10 апреля. Прогнозируются кратковременный дождь, местами сильный, гроза и порывистый ветер со скоростью 15–17 метров в секунду. Кроме того, утром 10 апреля в отдельных районах ожидается туман с видимостью 300–800 метров.

В связи с непогодой МЧС призвало автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений – и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.