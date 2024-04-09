Синоптик Шувалов предупредил о дождях и похолодании в Москве с 12 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С пятницы, 12 апреля, аномальное тепло в Москве сменится похолоданием и дождями. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

В ближайшие два дня в столице ожидается теплая погода с грозами. В четверг, 11 апреля, в Москву вернется похолодание.

"К выходным столбики термометров опустятся днем до 10–15 градусов тепла, в ночные часы – в районе 3–8 градусов тепла. Кроме того, ожидаются дожди", – добавил синоптик.

Однако вне зависимости от перепадов погода в столице опережает календарь на неделю. Температурный фон в Москве сейчас на 6–8 градусов выше нормы.

Между тем 9 апреля температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса, по области – от 16 до 21 градуса. Ночью температура в столице может опуститься до 9 градусов, а в Подмосковье – до 6 градусов. Местами в городе возможна гроза.

