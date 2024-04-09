Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичей призвали отказаться от передвижений на личном транспорте из-за дождя. Соответствующая рекомендация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Рекомендуем для поездок по городу использовать городской транспорт", – говорится в сообщении ведомства.

Тем, кто все же решит отправиться в город на личном транспорте, Дептранс рекомендовал быть внимательными на дорогах и не отвлекаться во время движения.

Во вторник, 9 апреля, в Московском регионе ожидается дождь. Местами сохраняется вероятность появления грозы и ветра с порывами до 15 метров в секунду.

До этого стало известно, что теплая погода в Москве в начале недели сменится холодной 12 апреля. Температура воздуха в городе ночью упадет до 3–8 градусов, а днем она составит от 11 до 16 градусов. В пятницу также возможен дождь.

