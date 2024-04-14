Синоптик Тишковец предупредил о "барической пиле" в Москве на следующей неделе

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"Барическая пила" накроет Москву на следующей неделе. Атмосферное давление составит от 732 до 755 миллиметров ртутного столба, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидаются резкие суточные колебания атмосферного давления – барическая "пила", – подчеркнул он.

По словам синоптика, в понедельник, 15 апреля, барометры снизятся на 10 единиц до 732 миллиметров ртутного столба, 16 и 17 апреля значения упадут на 3–4 миллиметра, а 18 апреля они поднимутся до 744 миллиметров ртутного столба.

Как уточнил метеоролог, в пятницу, 19 апреля, произойдет обрушение до барического дна в 734 миллиметра ртутного столба, однако в выходные показания возрастут на 20 единиц и составят 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее терапевт Андрей Рябков рассказал, что метеозависимость может возникать при сосудистой дистонии, хронических заболеваниях и последствиях травм. Проявляется она в виде ухудшения самочувствия, цефалгии, перепадов артериального давления, одышки, вегетативной дисфункции, головокружений, мышечной или суставной боли.

До этого терапевт Софья Хасиева сообщила, что метеозависимость – реакция человеческого организма на изменения условий окружающей среды, однако это не является официально принятым заболеванием. С ее слов, наукой метеозависимость не доказана, но и четких опровержений существования такого явления нет.

