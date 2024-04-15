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15 апреля, 17:45

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Фонтан "Золотой Колос" начали промывать на ВДНХ после зимы

Фонтан "Золотой Колос" начали промывать на ВДНХ после зимы

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На ВДНХ начали промывать фонтан "Золотой Колос" после зимы. Процесс происходит поэтапно: специалисты начинают с верхней части сооружения, а затем очищают фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент. На работы потребуется до четырех дней.

Помимо этого, специалисты проверяют техническое состояние фонтана, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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