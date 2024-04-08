Реставрация 50 школьных зданий начнется в 2024 году

В этом году в столице начнут реставрацию 50 школ. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На время работ детей переведут в соседние здания, чтобы им было так же удобно добираться. В стенах обновляемых школ будут создавать новые образовательные пространства со специализированными кабинетами, медиатеками и современными возможностями для обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.