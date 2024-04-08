Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 21:15

Город

Реставрация 50 школьных зданий начнется в 2024 году

Реставрация 50 школьных зданий начнется в 2024 году

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" в Москве завершат в 2024 году

Новая полоса движения появится на съезде с Новорязанского шоссе на МКАД

Все московские больницы перейдут на работу по стандарту экстренной помощи

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" находится на финальной стадии

Блогеры российской платформы Rutube получили премию "Феникс"

Ежегодное техобслуживание стартовало на Московской канатной дороге

ДК "Серп и Молот" станет новым местом притяжения жителей столицы

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Беговой сезон открылся в столичных парках

В этом году в столице начнут реставрацию 50 школ. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На время работ детей переведут в соседние здания, чтобы им было так же удобно добираться. В стенах обновляемых школ будут создавать новые образовательные пространства со специализированными кабинетами, медиатеками и современными возможностями для обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобразованиевидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика