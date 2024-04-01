Расходы столицы на социальную сферу выросли на 22%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расходы столицы на социальную сферу в 2023 году выросли на 22% и составили 2,3 триллиона рублей, пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Москва делает все возможное, чтобы жители чувствовали поддержку столицы во всех областях. В прошлом году мы продолжили капитальный ремонт городских поликлиник, внедрили новый стандарт экстренной помощи", – заявила она.

По словам Раковой, городские власти в прошлом году продолжали оказывать людям с ограниченными возможностями здоровья помощь на прежнем качественном уровне, а для молодых жителей развивали и модернизировали систему образования, открывая новые школы и детские сады, а также проводя капремонт в старых помещениях. Также в столице модернизируют систему среднего профессионального образования.

"Москва – это мегаполис, жители которого имеют совершенно разные потребности. Мы делаем так, чтобы город мог удовлетворить их все", – добавила Ракова.

Как подчеркнула руководитель московского Депфина Елена Зяббарова, общий объем выделенных средств на социальные нужды города составил примерно 53% от бюджета столицы.

"В прошлом году были сохранены все действующие льготы и программы поддержки жителей, проиндексированы размеры социальных выплат, продолжена реализация программы развития и модернизации социальной инфраструктуры", – указала она.

По ее данным, только на социальную поддержку жителей власти затратили 619 миллиардов рублей. Ее получил почти каждый третий москвич, то есть более 4,5 миллиона горожан. Также на 10% выросли минимальный доход неработающих пенсионеров и социальные выплаты для граждан.

"Выплаты и пособия из бюджета столицы были предоставлены свыше 203 тысячам многодетных и 109 тысячам малообеспеченных семей", – уточнила Зяббарова.

Сергей Собянин рассказывал, что перед властями Москвы стоит задача создать лучшую в мире систему медпомощи. В частности, с 2010 года ожидаемая продолжительность жизни горожан выросла на 4,5 года и дошла до 79 лет. На здравоохранение из бюджета города в 2023 году выделили 535,3 миллиона рублей.

По словам городских властей, продолжаются реконструкция и оснащение городских поликлиник. 201 здание уже отремонтировали и оснастили современным оборудованием, а в 2024–2025 годах планируется провести аналогичные работы на еще 140 объектах. Всего на капремонт больниц в прошлом году потратили 90 миллиардов рублей.



Расходы на образование в прошлом году увеличились на 13,4% и достигли 504,7 миллиарда рублей, а за 13 последних лет общее число учеников школ, воспитанников детсадов и студентов колледжей выросло на 45% – до 1,6 миллиона человек. В частности, только в прошлом году в городе открыли 40 новых школ и детских садов. Продолжается программа по обновлению образовательных учреждений, в рамках которых планируются модернизировать свыше 900 подобных зданий.

Объем туристического потребления в Москве достиг 1,3 триллиона рублей, а за 2023 год столицу посетили 24,5 миллиона человек, что выше показателя 2019 года. На развитие культуры и туризма городские власти направили 136,4 миллиарда рублей, что стало выше на 23,1%. Расходы на спорт увеличились более чем на 28%, до почти 85 миллиардов рублей. Кроме того, совокупные расходы бюджета Москвы в минувшем году составили 4,4 триллиона рублей.

Ранее мэр города рассказывал, что в городе утвердили главные задачи развития системы социальной защиты на 2024 год. В настоящий момент доплаты к пенсиям, льготы, пособия и другие социальные услуги получают около 4,5 миллиона жителей Москвы. Чаще всего в поддержке города нуждаются представители старшего поколения и люди с инвалидностью.