У видеохостинга Rutube сменился генеральный директор

Фото: телеграм-канал "RUTUBE. Главное."

Генеральным директором национального видеохостинга Rutube назначен медиаменеджер Сергей Иванов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу холдинга "Газпром-медиа".

"Создателям контента важно присутствовать на разных платформах и в разных форматах. И я хочу продолжить развитие Rutube как для зрителей, так и для авторов", – отметил Иванов.

С февраля 2022 года гендиректором Rutube являлся Александр Моисеев, покинувший эту должность в феврале 2023 года. Сергей Иванов на своей новой должности займется стратегическим развитием видеохостинга и расширением его функционала, уточнили в пресс-служба холдинга.

Также он будет развивать сервисы горизонтальных и вертикальных видео. При этом он продолжит занимать текущую должность директора по стратегическому развитию приложения видеороликов в вертикальном формате Yappy, уточняют в пресс-службе.

Аудитория хостинга, по данным на сентябрь 2023 года, составила 28,6 миллиона человек. С начала года число создателей видеоконтента выросло на 29%, а среднесуточный охват за это время вырос в два раза.

Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что блокировать YouTube в России преждевременно, хоть и оснований для этого достаточно. Он отметил, что в стране нет отечественного видеохостинга подобного уровня, а Rutube не может адекватно конкурировать с зарубежным видеохостингом.