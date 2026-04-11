Президент Индонезии Прабово Субианто планирует приехать в Россию в рамках рабочего визита на следующей неделе. Об этом сообщил глава МИД Индонезии Сугионо, передает РИА Новости.

По словам Сугионо, Субианто встретится с Владимиром Путиным для обсуждения глобальной геополитической и энергетической ситуации. Министр отметил, что также на повестке дня будет стоять вопрос, который имеет стратегическое значение для Индонезии.

Секретарь кабмина подполковник Тедди Индра Виджая также подтвердил, что визит Субианто планирует приехать в Россию.

Ранее Путин отмечал, что развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона. Он также указывал на то, что сотрудничество в рамках союза продолжает поступательно развиваться, что позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения, принося выгоду каждому государству пятерки.

