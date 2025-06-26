Путин оценил вклад ЕАЭС в создание пространства партнерства

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) вносит реальный вклад в формирование пространства сотрудничества и партнерства, в рамках которого уважается каждая страна , заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

Союз стал примером того, как на основе справедливости и равноправия строится взаимодействие. Глава государства также отметил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми иностранными партнерами. Организация также развивает взаимовыгодные связи с многими государствами.

"В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, <...> планируется подписание договоренностей об экономическом сотрудничестве с ОАЭ и Монголией. На стадии обсуждения вопрос либерализации торговли с Индонезией, Египтом, Индией", – перечислил российский лидер.

По мнению Путина, ЕАЭС двигается на правильном пути.

Ранее Никарагуа официально запросила статус государства – наблюдателя в ЕАЭС. Спецпредставитель президента страны по вопросам взаимодействия с РФ Лауреано Ортега Мурильо назвал такой шаг важнейшей целью и указал, что Никарагуа готова выполнить все необходимые процедуры.

