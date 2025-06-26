Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС

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Никарагуа официально запросила статус государства – наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента страны по вопросам взаимодействия с РФ Лауреано Ортегу Мурильо.

Он назвал такой шаг важнейшей целью и указал, что Никарагуа готова выполнить все необходимые процедуры.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения должна будет сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом, поскольку "усидеть на двух стульях" не получится. Такое мнение он высказал после того, как ознакомился с законом, принятым 26 марта парламентом Армении о намерении вступить в ЕС.

Однако спикер парламента Армении Ален Симонян указывал, что страна не намерена выходить из состава ЕАЭС, так как участие в организации дает экономические выгоды.

Он также обратил внимание на отсутствие проблем в параллельном сотрудничестве республики с ЕАЭС и ЕС, отметив, что процесс вступления Армении в Евросоюз является "волей народа".

