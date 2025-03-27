Вице-премьер РФ Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС

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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук считает, что Армения должна будет сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом (ЕС), поскольку "усидеть на двух стульях" не получится. Его слова передает РИА Новости.

Такое мнение Оверчук высказал после того, как ознакомился с законом, принятым 26 марта парламентом Армении о намерении вступить в ЕС. При этом само объединение не предлагало республике членство, а оппозиция и вовсе назвала документ юридически абсурдным.

"Он (законопроект. – Прим. ред.) такой – за все хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении", – отметил вице-премьер РФ.

Он также указал на то, что у ЕАЭС и ЕС "схожие повестки".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее указывал на наличие расхождений с Россией из-за сближения Еревана и Брюсселя. Он заявлял, что Москва высказывает по этому поводу определенные опасения. Однако, по его словам, республика намерена продолжать диалог с российской стороной.

Кроме того, Армения не планирует выходить из состава ЕАЭС, так как участие в организации дает экономические выгоды, заявил спикер парламента Ален Симонян.

Он указал на отсутствие проблем в параллельном сотрудничестве республики с ЕАЭС и ЕС, а также объяснил, что процесс вступления Армении в Евросоюз является "волей народа".

Однако секретарь Совбеза России Сергей Шойгу напомнил Армении, что их страна может потерять много привилегий, если вступит в ЕС. По его словам, выход из ЕАЭС будет стоить Армении не менее 30–40% ее ВВП. Это нанесет экономике республики критический ущерб, отметил Шойгу.

