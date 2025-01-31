Пашинян заявил о расхождениях с Россией в вопросе сближения Армении и Евросоюза

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии расхождений с Россией относительно сближения республики и Евросоюза.

"У России есть некоторые опасения по поводу этого процесса. То, что у России есть определенные опасения, это факт. То, что у нас также есть определенные опасения относительно позиции России, это факт", – передает слова армянского политика ТАСС.

При этом Пашинян подчеркнул, что Армения продолжит диалог с Россией.

В начале января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Документ был представлен несколькими прозападными партиями и организациями.

При этом республика не планирует выходить из состава ЕАЭС. Как подчеркнул спикер парламента Ален Симонян, участие в организации дает экономическую выгоду. Но это не мешает государству параллельно сотрудничать с Евросоюзом, добавил он и подчеркнул, что желание вступить в ЕС является волей народа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о невозможности Армении быть членом двух разных организаций.