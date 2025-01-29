Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза страны, сообщила пресс-служба кабмина государства.

Помимо членов Совбеза, на заседании были президент Армении Ваагн Хачатурян и спикер парламента Ален Симонян. В ходе мероприятия политики обсудили различные вопросы, относящиеся к компетенции СБ. Другие подробности не приводятся.



Ранее Симонян рассказывал, что Армения не планирует выходить из состава ЕАЭС. По словам спикера парламента, участие в организации дает экономическую выгоду. Но это не мешает государству параллельно сотрудничать с Евросоюзом, добавил он и подчеркнул, что желание вступить в ЕС является волей народа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о невозможности Армении быть членом двух разных организаций.