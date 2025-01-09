Песков усомнился, что Армения может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС

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Армения вряд ли сможет быть одновременно членом Евросоюза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там другие нормы", – сказал Песков.

При этом представитель Кремля назвал вступление в ЕС суверенным правом Армении. Однако, подчеркнул он, страна является членом ЕЭАС, что дает "весьма и весьма положительные дивиденды" для государства и его народа.

Ранее правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Законопроект был представлен несколькими прозападными партиями и организациями, его планируют обсудить в парламенте в конце января.

Как отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян, армянское общество позитивно настроено на сближение государства с ЕС. Повестку Армении и Евросоюза предложил именно он.

До этого спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что Армения – демократическое государство, ей нужно задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза.