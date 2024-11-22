Пашинян заявил, что армянское общество позитивно настроено на сближение с ЕС

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Армянское общество позитивно настроено на сближение государства с Евросоюзом, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному ТВ Армении.

"Я не осмелюсь сказать, что по вопросу сближения с ЕС есть общественный консенсус", – добавил Пашинян.

Премьер-министр также отметил, повестку Армении и Евросоюза предложил именно он.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения – демократическое государство, ей нужно задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза. Однако Симонян подчеркнул, что не стоит спешить и делать резкие шаги. Он не хочет, чтобы вышло, будто Ереван делает односторонний шаг.

Кроме того, высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе говорил, что Евросоюз может расширить свою наблюдательную миссию в Армении в ответ на угрозу со стороны Азербайджана.