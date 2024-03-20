Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

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Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заседание парламента, которое транслировалось в армянских СМИ.

За принятие соглашения голоса отдали 57 парламентариев, воздержались 27 человек. При этом против никто не выступил.

Вице-спикер парламента Рубен Рубинян заявил, что часть политиков, представляющих оппозицию, воздержалась от голосования.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с жителями приграничных сел Тавушской области, заявив им, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война.

До этого армянский премьер сообщил, что процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном может начаться с Тавушской области. При этом он назвал маловероятной возможность обмена территориями. По словам Пашиняна, при принятии решений по этому вопросу следует исходить из полного анализа ситуации.

Он также не исключил, что после подписания мирного соглашения Ереван и Баку могут отозвать иски друг против друга из международных судов. По его словам, этот вопрос обсуждается. Пашинян считает это логичным, поскольку, как он заметил, если стороны заключили мирный договор, то какой смысл вести друг против друга юридическую войну.

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