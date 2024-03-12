Процесс делимитации с Азербайджаном может начаться с Тавушской области Армении – Пашинян

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Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном может начаться с Тавушской области, сообщил журналистам армянский премьер-министр Никол Пашинян.

При этом он назвал маловероятной возможность обмена территориями. По словам Пашиняна, при принятии решений по этому вопросу следует исходить из полного анализа ситуации.

"В ходе переговоров создавалось впечатление, что, исходя из реалий, мы можем провести обмен территориями. Но мне кажется, что такая вероятность маловероятна", – заявил премьер Армении.

Он также не исключил, что после подписания мирного соглашения Ереван и Баку могут отозвать иски друг против друга из международных судов. По его словам, этот вопрос обсуждается. Пашинян считает это логичным, поскольку, как он заметил, если стороны заключили мирный договор, то какой смысл вести друг против друга юридическую войну.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и Алиев договорились продолжать переговоры по мирному соглашению. Они обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе.



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