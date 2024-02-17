Пашинян и Алиев в Мюнхене договорились продолжать переговоры по мирному соглашению

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера ФРГ Олафа Шольц на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу по достижению мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы армянского кабмина.

Сообщается, что лидеры стран обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц оценил стремление сторон к решению разногласий мирным путем.

"В ходе этого трехстороннего разговора канцлер высказался за скорое завершение мирных переговоров между двумя странами. Германия и Европа были бы готовы поддержать это своими силами", – говорится в заявлении кабмина ФРГ.

Ситуация между Баку и Ереваном вновь обострилась 13 февраля, когда Минобороны Армении сообщило о гибели нескольких военных в результате обстрела со стороны Азербайджана в районе села Ханд Сюникской области. В свою очередь, в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана рассказали, что бойцы уничтожили армянский боевой пост на границе двух стран. В ведомстве эту ситуацию назвали "операцией возмездия". В ГПС уточнили, что накануне случилась провокация со стороны военнослужащих Армении, которые снайперским огнем травмировали азербайджанского бойца.