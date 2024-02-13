МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от военной эскалации

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МИД Азербайджана заявил о приверженности страны мирному процессу с Арменией. Также ведомство призвало Ереван воздержаться от военной эскалации, сообщается на сайте министерства.

"Утверждение министерства иностранных дел Армении о том, что меры, принятые Вооруженными силами Азербайджана против провокации армянской стороны, являются поводом для эскалации, абсолютно необоснованны", – отмечается в сообщении.

В свою очередь, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что Ереван и Баку обвинили друг друга в открытии огня на приграничной территории. Между государствами все еще сохраняется напряженность, а обострение ситуации выгодно третьим странам, указал он.

"Последствия тяжелых боев так быстро не уходят. Более того, там идет важный процесс демаркации и демилитаризации границы. Он всегда вызывает претензии одной стороны к другой и наоборот", – сообщает телеканал "360" со ссылкой на эксперта.

Кроме того, Кошкин назвал новые перестрелки последствием операции прошлого года. По его словам, ситуацию необходимо решить дипломатическим путем. Эксперт также обратил внимание на встречу лидеров стран СНГ, в ходе которой премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки.

"Думаю, приход других государств, заинтересованных в том, чтобы обострить ситуацию и додавить Россию с Северного Кавказа, является в значительной степени причиной обострения ситуации", – добавил Кошкин.

Ранее подразделения войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя государствами. Азербайджанская сторона назвала это "операцией возмездия" в ответ на действия Вооруженных сил Армении.

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