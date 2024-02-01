В Азербайджане заявили, что между Баку и Ереваном де-факто уже существует мир

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Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже заключен мир. С таким заявлением азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил на встрече с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

"На границе двух стран несколько месяцев господствует мирная обстановка. Но для доведения этого процесса до логического конца необходимо подписать мирный договор, а Армения должна отказаться от территориальных претензий", – приводит ТАСС его слова.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Армения наблюдает некоторый регресс в последних предложениях Азербайджана по мирному договору. Он добавил, что все предложения были конструктивно проработаны и отправлены азербайджанской стороне.

Позднее стало известно, что Ереван может передать Баку новые карты минных полей в Нагорном Карабахе в случае получения по ним дополнительной информации. Мирзоян напомнил, что Армения уже дважды передавала Азербайджану карты минных полей, но Баку заявляет об их неточностях.



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