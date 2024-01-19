Пашинян завил, что Армении нужна новая конституция

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Армении нужна новая конституция, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с сотрудниками министерства юстиции.

Он уточнил, что речь идет не о конституционных поправках, а именно о новой конституции. По его словам, это не только его мнение, но и позиция его коллег, и оно должно стать предметом более широкого обсуждения.

Пашинян заявил, что мир меняется, неизбежно изменится Южный Кавказ, а также Армения.

"К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, это само по себе нелогично, потому что, остановив эволюцию, мы придем к деградации, а в том, чтобы управлять в соответствии с государственными интересами Республики Армения", – пояснил армянский премьер.

Ранее посол РФ в Ереване Сергей Копыркин сообщал, что Россия и Армения обсуждают возможность заключения новых соглашений в сфере военно-технического сотрудничества.

Дипломат также обратил внимание, что все заключенные договоры между странами по данному направлению были выполнены качественно и без нарушения установленных сроков.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает Армению союзником и намерена развивать с ней дружеские отношения.



Песков заявил, что РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха