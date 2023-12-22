Посол РФ в Армении сообщил, что Москва и Ереван обсуждают новые соглашения в сфере ВТС

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Москва и Ереван обсуждают возможность заключения новых соглашений в сфере военно-технического сотрудничества, рассказал российский посол в республике Сергей Копыркин.

"По некоторым отдельным контрактам действительно есть вопросы, связанные с обязательствами российских предприятий по выполнению гособоронзаказа, но это рабочие моменты, которые решаются в диалоге профильных ведомств России и Армении", – приводит ТАСС его слова.

Дипломат также обратил внимание, что все заключенные договоры между странами по данному направлению были выполнены качественно и без нарушения установленных сроков. Он напомнил, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Арменией опирается на соответствующее соглашение от 25 июня 2013 года.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения считала и считает РФ дружественной страной. По его словам, Ереван сделает все возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

Он также говорил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), потому что на данный момент стороны обсуждают вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться. Решение о возможном выходе Армении из ОДКБ будет принято с учетом государственных интересов республики, добавил он.



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