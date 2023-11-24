Пашинян объяснил, почему не принимает решение о выходе из ОДКБ

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Решение о возможном выходе Армении из ОДКБ будет принято с учетом государственных интересов республики, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, если на данный момент решения о выходе из организации нет, значит, так лучше для государства. Он добавил, что, хотя действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении, власти страны попытаются сперва донести свою позицию.

"Наши партнеры по ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую нам помощь и поддержку, в то же время членство является непреодолимым препятствием для получения помощи с других сторон, то мы должны принимать решение, исходя из наших интересов", – сказал Пашинян.

Он пояснил, что Армения воспользуется последней возможностью, чтобы донести свою позицию до ОДКБ, поскольку ошибиться здесь нельзя.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на саммит ОДКБ в декабре. По его словам, организация не выполняет полностью своих обязательств перед Арменией. Кроме того, он уточнил, что сотрудничество Еревана с организацией не приостанавливается, а о выходе пока нет речи.

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян не принял участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые проходили 22–23 ноября в Минске. На заседания не поехал и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. На саммите не присутствовал и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

До этого Пашинян рассказал, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

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