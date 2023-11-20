Ереван попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране

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Армения попросила партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности снять с повестки документ о помощи стране, сообщил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Его словам передает агентство БелТА.

Он отметил, что армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого интереса к данному документу, а в завершающей части работы Ереван и вовсе попросил снять его с повестки.

Ранее стало известно, что армянский премьер-министр Никол Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян заявил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

Между тем он добавил, что страна ищет новых партнеров, поскольку Россия якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране.

МИД РФ опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией