Спикер парламента Армении сообщил, что не поедет на саммит ОДКБ

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Спикер парламента Армении Ален Симонян не поедет на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре. Об этом он сообщил, добавив, что свое решение уже направил коллегам. Его заявление передает РИА Новости.

По его словам, ОДКБ не выполняет полностью своих обязательств перед Арменией. Кроме того, он уточнил, что сотрудничество Еревана с организацией не приостанавливается, а о выходе пока нет речи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Он также выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите.

Накануне сообщалось, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян не примет участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые пройдут 22–23 ноября в Минске. Вместе с тем стало известно, что на заседания в рамках ОДКБ не поедет и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Последний провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

На саммит не поедет и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян рассказал, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

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