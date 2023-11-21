Главы МИД и Минобороны Армении не поедут на саммит ОДКБ в Минске

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян не примет участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые пройдут 22–23 ноября в Минске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Арама Торосяна.

Вместе с тем стало известно, что на заседания в рамках ОДКБ не поедет и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Последний провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

"Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и комитета секретарей Совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", – сообщается на сайте армянского ведомства.

На саммит ОДКБ в Минске не поедет в том числе армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян рассказал, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

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