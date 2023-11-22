22 ноября, 12:48Политика
РФ рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ – Песков
Фото: 123RF/ivanoel
Россия рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите в Минске 23 ноября.
"Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", – сказал представитель Кремля.
Накануне сообщалось, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян не примет участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые пройдут 22–23 ноября в Минске. Вместе с тем стало известно, что на заседания в рамках ОДКБ не поедет и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Последний провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
На саммит не поедет в том числе армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.
До этого Пашинян рассказал, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.
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