РФ рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ – Песков

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Россия рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите в Минске 23 ноября.

"Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", – сказал представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян не примет участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые пройдут 22–23 ноября в Минске. Вместе с тем стало известно, что на заседания в рамках ОДКБ не поедет и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Последний провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

На саммит не поедет в том числе армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян рассказал, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

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