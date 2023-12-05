Делегация Армении отказалась от участия в декабрьских мероприятиях ОДКБ в России

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Председатель парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать в декабрьских мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь главы парламента Цовинар Хачатрян.

"Сообщаю, что председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании совета парламентской ассамблеи ОДКБ и 16-м пленарном заседании 19 декабря в Москве", – приводит ее слова "Интерфакс".

Вместе с Симоняном мероприятия не посетят и остальные участники делегации. Об отказе приезжать в РФ на заседания глава парламента Армении проинформировал спикера Госдумы Вячеслава Володина.

До этого глава Минобороны Армении Сурен Папикян не принял участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые проходили 22–23 ноября в Минске. На заседания не поехал и министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. На саммите не присутствовал и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

