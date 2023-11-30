Песков назвал Армению союзником России

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Российская сторона считает Армению союзником и намерена развивать с ней дружеские отношения. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировали подписанную Ереваном и Лондоном программу сотрудничества в сфере обороны на 2023–2024 годы.

"Армения – это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения – это дружественная страна, это наш союзник", – подчеркнул Песков.

Ранее аналогичное мнение выразил и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он указал, что Ереван считал и считает Москву дружественной страной.

Вместе с тем политик подчеркнул, что Армения сделает все возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа