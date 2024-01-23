В Армении не исключили передачу Баку новых карт минных полей

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Ереван может передать Баку новые карты минных полей в Нагорном Карабахе в случае получения по ним дополнительной информации, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции.

Министр напомнил, что Армения уже дважды передавала Азербайджану карты минных полей, но Баку заявляет об их неточностях. Он также обратил внимание, что армянские органы ведут работы путем запросов по получению новой информации о возможных новых минах.

"При конструктивном подходе и шагах по укреплению мер доверия, и если мы сможем восстановить достоверную информацию, я не исключаю, что снова сможем передать азербайджанской стороне карты", – цитирует его ТАСС.

По мнению главы армянского МИД, это нужно сделать через международных партнеров.

Ранее Мирзоян сообщил, что Армения наблюдает некоторый регресс в последних предложениях Азербайджана по мирному договору. Он добавил, что все предложения были конструктивно проработаны и отправлены азербайджанской стороне.

До этого глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян заявил, что Ереван считает правильной организацию переговоров с Баку на западных площадках. По его мнению, подобный аспект добавляет легитимности переговорам.

