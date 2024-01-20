Армении и Азербайджану нужны гарантии об отсутствии территориальных претензий – Пашинян

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Армения и Азербайджан хотят получить друг от друга гарантии об отсутствии территориальных претензий. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян на собрании с правящей партией "Гражданский договор".

"Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой", – подчеркнул он во время своей речи, которую опубликовали на странице Пашиняна в Facebook (запрещен в РФ и принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее Азербайджан отправил Армении пять основных принципов, которые лежат в основе проекта мирного договора между странами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что России важно оперативное заключение мирового соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, РФ готова помочь им закончить работу над мирным договором.

Спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, что основные принципы мирного договора между Ереваном и Баку уже согласованы. Политик уточнил, что на данный момент остались некоторые вопросы, которые Армения и Азербайджан смогут решить путем переговоров.



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