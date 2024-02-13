Азербайджан провел военную операцию на границе с Арменией

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Подразделения войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя государствами. Азербайджанская сторона назвала это "операцией возмездия" в ответ на действия Вооруженных сил Армении, сообщается на сайте ГПС.

Там уточнили, что операция была реализована 13 февраля.

"В ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении был полностью уничтожен боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда накануне снайперским огнем был ранен азербайджанский военный", – следует из сообщения.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что двое армянских военных погибли после обстрелов со стороны Азербайджана в районе села Неркин Ханд Сюникской области.

В ведомстве уточнили, что 13 февраля в 06:30 по московскому времени азербайджанская армия открыла огонь из стрелкового оружия по армянским позициям. В результате военные Армении пострадали, добавили в министерстве.

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