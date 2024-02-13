Армения сообщила о гибели двух военных из-за обстрела со стороны ВС Азербайджана

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Двое армянских военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана в районе села Неркин Ханд Сюникской области. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Армении.

По информации ведомства, 13 февраля примерно в 05:30 (06:30 по московскому времени) Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе Неркин Ханд. При этом в сообщении уточняется, что у армянской стороны также есть и раненые.

"Министерство обороны предоставит дополнительную информацию", – отметила пресс-служба.

Ранее появилась информация, что Азербайджан направил Армении пять основных принципов, которые лежат в основе проекта мирного договора между двумя странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что России важно оперативное заключение мирового соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, РФ готова помочь им завершить работу над мирным договором.

Спикер армянского парламента Ален Симонян уточнил, что основные принципы мирного договора уже согласованы. По его словам, остались лишь некоторые вопросы, которые Армения и Азербайджан смогут решить путем переговоров.



Песков заявил, что РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха